Дэйли Блинд: Мне комфортно на любой позиции, но все зависит от Моуринью
Защитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд пообщался с представителями СМИ после победы над «Бернли» в 34-м туре АПЛ (2:0).
«У нас отличное понимание с Байи, несмотря на языковой барьер. Это не помешало нам сыграть на ноль. Сейчас я чувствую себя намного увереннее. В прошлом сезоне я часто выходил на позицию центрального защитника. Мне комфортно выступать здесь, я уверен в себе. В любом случае, все зависит от тренера, я лишь хочу выходить на поле. Очень рад за «МЮ». Мы заслуженно победили. Это был хороший матч», – цитирует голландца официальный сайт «красных дьяволов».
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