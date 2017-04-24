Александр Бубнов: «Спартак» может затрястись после поражения от «Ростова»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 24-го тура чемпионата России «Ростов» – «Спартак» (3:0).

– Если брать чистую тактику, то Бердыев не придумал ничего нового. Здесь нужно говорить не о тактической победе ростовского тренера, а о том, что Каррера не придумал, как вскрывать «Ростов». Мне кажется, что следовало оставить победный состав после матча с «Зенитом».

Если «Спартак» проиграет «Уралу» и ЦСКА, то, конечно, борьба за чемпионство обостриться. Можно сказать, так: если после игры с «Зенитом» казалось, что интрига убита, то сейчас после поражения от «Ростова» красно-белые могут затрястись, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

После 24-х туров чемпионата России «Спартак», набрав 54 очка, продолжает лидировать в таблице РФПЛ, на семь очков опережая ЦСКА и на восемь – «Зенит».

В следующем туре «Спартак» 25 апреля примет «Урал». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.