Хуан Мата: Апрель кажется мне целой вечностью, никогда прежде я не попадал в подобную ситуацию

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, выбывший по предварительным оценкам до конца сезона, рассказал о своем физическом состоянии.

«Апрель кажется мне целой вечностью. Никогда прежде я не попадал в подобную ситуацию. Все из-за травмы. Честно говоря, мне уже лучше. Надеюсь, в ближайшее время вернуться в строй и помочь команде на финишном отрезке сезона. Очень хочу, чтобы это случилось, потому что я всегда думаю об интересах команды», – цитирует испанца официальный сайт «красных дьяволов».

Ранее стало известно, что хавбек «МЮ» получил травму паха. Позже наставник команды Жозе Моуринью заявил, что игрок вряд ли появится на поле в нынешнем сезоне.

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