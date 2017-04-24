Во время Гран-при «Формулы-1» в Сочи проезд в электричках станет бесплатным

Как сообщает «Российская газета», в Сочи в период проведения Гран-при России «Формулы-1» пустят больше электропоездов в Олимпийский парк, а проезд в них будет бесплатным.

«На участках Сочи – Имеретинский курорт, Имеретинский курорт – Аэропорт, Сочи – Аэропорт турникетные линии будут работать в открытом режиме. К тому же 27 и 28 апреля на этих маршрутах запустят дополнительные составы, в эти дни по данным направлениям будут курсировать 37 пар поездов. А 29 апреля и 30 апреля количество дополнительных пар электричек вновь увеличат, их будет уже 68», – заявил представитель мэрии, слова которого приводит «Российская газета».

Напомним, недавно в олимпийской столице начал работать главный билетный центр Гран-при России. Болельщики могут здесь как приобрести билеты на гонку и разрешения на парковку, так и обменять полученные ранее подтверждения о приобретении на бумажные билеты.

Подготовка к российскому этапу «королевских гонок» практически завершена. Так, с 19 по 21 апреля в Сочи грузовыми рейсами из столицы Бахрейна доставили болиды и специальное оборудование для проведения соревнований. По словам организаторов, для транспортировки гоночных автомобилей, шасси и других необходимых деталей всего понадобилось шесть самолетов.