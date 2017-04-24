Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто1 : 2 ОТВашингтон
Футбол  Пескара- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Virtus.pro обыграла чемпионов мира на групповом этапе The Kiev Major

Комментарии

Virtus.pro обыграла Team Random (бывший состав Wings Gaming) во втором раунде группового этапа The Kiev Major.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу российской команды.

В первом раунде «медведи» переиграли коллектив Team Faceless со счетом 2:0.

The Kiev Major проходит с 24 по 30 апреля в Киеве. Местом проведения стадии плей-офф станет Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стали известны составы команд футбольного матча между Virtus.pro и SK GamingНа сайте футбольного матча между Virtus.pro и SK Gaming появились составы команд.Роман Дворянкин: Оборот Virtus.pro за 2017 год исчисляется единицами миллионов долларовГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью Eurosport рассказал о прибыльности организации.Марсело «coldzera» Давид признан лучшим игроком cs_summitИгрок SK Gaming Марсело «coldzera» Давид признан лучшим игроком турнира cs_summit по версии портала HLTV.org.Джарон «monkeys-forever» Клинтон и Эрик «747» Донг покинули compLexity GamingДжарон «monkeys-forever» Клинтон и Эрик «747» Донг покинули состав compLexity Gaming по Dota 2.Virtus.pro одержала первую победу на The Kiev MajorРоссийская команда Virtus.pro обыграла Team Faceless в первом раунде группового этапа The Kiev Major.Адиль «ScreaM» Бенрильтом и Винсен «Happy» Шопенгауэр сыграют на HTC 2v2 CS:GO InvitationalИгроки Team EnVyUs Адиль «ScreaM» Бенрильтом и Винсен «Happy» Шопенгауэр приглашены на парный турнир HTC 2v2 CS:GO Invitational.SK Gaming выиграла турнир cs_summitБразильский коллектив SK Gaming стал победителем турнира cs_summit.Virtus.pro против всех. Команда будет отстаивать честь СНГ на The Kiev MajorVirtus.pro против всех. Команда будет отстаивать честь СНГ на The Kiev MajorСегодня стартует одно из главных киберспортивных событий весны. Мы расскажем вам все, что необходимо знать о турнире.Vega Squadron пробилась на SL i-League Invitational Season 2Команда Vega Squadron выиграла европейскую квалификацию на второй сезон турнира SL i-League Invitational по Dota 2.Опубликовано расписание первого дня группового этапа The Kiev MajorСтудия RuHub опубликовала расписание матчей первого раунда группового этапа The Kiev Major.Российская Virtus.pro отстаивает честь СНГ на The Kiev Major. Гид по турнируРоссийская Virtus.pro отстаивает честь СНГ на The Kiev Major. Гид по турнируВ этом материале мы рассказываем о LAN-финале турнира The Kiev Major по Dota 2.Virtus.pro сыграет с Team Faceless в первом матче The Kiev MajorОрганизаторы The Kiev Major объявили пары первого раунда группового этапа.Игроки Virtus.pro прибыли на The Kiev Major (видео)Команда Virtus.pro по Dota 2 прибыла в столицу Украины на турнир The Kiev Major.Рэпер Тимати создал компанию Black Star Gaming для организации турниров и формирования киберспортивной лигиГруппа компаний Black Star известного музыкального исполнителя Тимати запустила проект Black Star Gaming для организации турниров и формирования собственной профессиональной лиги по киберспортивным дисциплинам.North примет участие в ESL One Cologne 2017Датская команда North получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.Генеральный директор Na'Vi: Дело не столько в Роме, сколько в возможности вернуть АкбараГенеральный директор Natus Vincere Евгений Золотарёв прокомментировал замену Романа «rmN-» Палея на Акбара «SoNNeikO» Бутаева, а также рассказал об отсутствии тренера у состава по Dota 2.ФК «Дженоа» подписал состав по League of Legends и игрока по FIFAИтальянский футбольный клуб «Дженоа» подписал соглашение с киберспортивной организацией TeS Gaming.Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски: В нашей карьере год всегда начинался неудачноИгрок команды Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски в интервью сайту организации рассказал о последних результатах коллектива, о своих впечатлениях от нового Inferno и Nuke и футбольном матче против SK Gaming.Team Empire дисквалифицирована с Кубка России по киберспорту 2017Команда Team Empire по League of Legends дисквалифицирована с Кубка России по киберспорту 2017.ВКонтакте покажет The Kiev Major и специальные выпуски #VKLive о турниреСоциальная сеть ВКонтакте проведёт русскоязычную трансляцию The Kiev Major — международного чемпионата по Dota 2, который впервые проходит на территории СНГ.
Хоккей
Тренерский штаб сборной России огласил список игроков, вызванных для подготовки к ЧМ
Хоккей
Радулов и Зайцев не сыграют на чемпионате мира
Легкая атлетика
МОК лишил Чернову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года
Футбол
Месси обратился к фанатам «Барселоны» после победы над «Реалом»
все новости