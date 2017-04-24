Virtus.pro обыграла чемпионов мира на групповом этапе The Kiev Major
Virtus.pro обыграла Team Random (бывший состав Wings Gaming) во втором раунде группового этапа The Kiev Major.
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу российской команды.
В первом раунде «медведи» переиграли коллектив Team Faceless со счетом 2:0.
The Kiev Major проходит с 24 по 30 апреля в Киеве. Местом проведения стадии плей-офф станет Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.
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