Александр Бубнов: Фол Акинфеева ближе к красной карточке, чем к предупреждению за срыв атаки

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 24-го тура чемпионата России «Уфа» ЦСКА (0:2).

– Раньше у «Уфы» все было в порядке с реализацией. Более того, уфимцы иногда побеждали, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника. Сейчас подобного не происходит. Отчасти это связано с отсутствием Слая, отчасти – с поворотом удачи в сторону от команды. Раньше «Уфе» бы хватило для победы и половины моментов, которые они создали в матче с ЦСКА.

Много споров вызвал эпизод с желтой карточкой Акинфееву. На мой взгляд, нарушение армейского вратаря ближе к красной карточке за фол последней надежды, чем к предупреждению за срыв опасной атаки. Хотя арбитр мог руководствоваться тем, что неподалеку от голкипера догоняли два защитника армейского клуба. Возможно, именно это смутило судью, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

После 24-х туров чемпионата России ЦСКА, набрав 47 очков, занимает вторую строчку в таблице РФПЛ, на семь очков отставая от «Спартака».

В следующем 26 апреля ЦСКА примет на своем поле «Локомотив». Встреча пройдет на поле стадиона «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.