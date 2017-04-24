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Сборная России попадет в Мировую группу Кубка Федерации в случае увеличения числа команд

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, при каких условиях национальная команда попадет в Мировую группу Кубка Федерации, а также прокомментировал поражение от сборной Бельгии.

Напомним, матч состоялся в минувшие выходные. Спортсменки из РФ уступили представителям Бельгии со счетом 2:3 и не сумели отобраться в число участников Мировой группы на следующий сезон.

«Во Вьетнаме будет обсуждаться вопрос расширения состава команд. Если расширят до 16 команд, то мы точно там будем.

Поражение от бельгийцев? Мы должны были однозначно выигрывать. Объективный фактор – мы вышли на грунт намного позже команды соперника, наши практически играли с листа. Но все равно должны были выигрывать, остальное – тактические ошибки, связанные с вариантами, которые не были использованы. Итог – проиграли из-за собственных ошибок», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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