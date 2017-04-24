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Александр Бубнов: По удалению Павлюченко вопросов к Еськову нет

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» – «Урал» (2:0).

– Жалко, что, разбирая этот матч, мы не можем в главной степени говорить о футболе, поскольку игру испортили судейские решения.

Мне непонятно, зачем Бикфалви начал обыгрывать Шатова и Данни в сторону своих ворот. Отдал бы он на фланг – и вообще ничего бы не было. Но это ладно. Обращаем внимание, что Еськов хорошо видел эпизод, но не разобрался. Бикфалви идет в подкат и играет чисто в мяч – он не может избежать столкновения со Смольниковым, который не успел за этим эпизодом. Это игровая ситуация. По-другому румын не мог сыграть, его попадание в голеностоп было неизбежным и неумышленным. Судья должен был дать продолжить игру, а затем остановить ее, если бы Смольникову понадобилась помощь.

По Павлюченко. Здесь нет вопросов к Еськову: за агрессию и оскорбления нужно удалять. Если бы не игроки, то Роман вовсе мог бы полезть в рукопашную с судьей. Сколько арбитров ранее удаляли игроков за агрессию и нецензурную брань в свой адрес? Я не могу вспомнить таких прецедентов. Арбитр, безусловно, поступил правильно, по букве закона, но тогда нужны последовательные действия всех отеческих судей. С другой стороны для начала можно было бы остудить разъяренного Павлюченко, дать ему желтую карточку и только потом – красную, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что «Урал» доигрывал матч с «Зенитом» ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

После 24-х туров «Зенит» набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего в чемпионате «Спартака» на восемь очков.

В следующем туре 26 апреля «Зенит» в гостях сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет на поле стадиона «Газовик» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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