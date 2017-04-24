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Руководство радио «Зенит» уволили за новость о сносе лож на «Крестовском»

Источник:  «Газпром-Медиа»Комментарии

Генеральный директор радиостанции «Зенит» Павел Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина отстранены от своих должностей. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром-медиа». ​

«22 апреля 2017 года редакция радиостанции «Зенит» распространила недостоверную информацию о якобы имевшем место требовании о сносе и реконструкции vip-трибун на стадионе «Санкт-Петербург». Генеральный директор радиостанции Алексей Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина будут отстранены от занимаемых должностей. Пресс-служба «Газпром-медиа» подтверждает факт публикации редакцией некорректной новости», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что топ-менеджмент «Газпрома» остался недоволен качеством лож для почетных гостей на стадионе «Санкт-Петербург», который примет матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира-2018 и Евро-2020, и в связи этом ложи будут перестроены.

Позже эта информация была опровергнута.

Летом на стадионе пройдут четыре встречи Кубка конфедераций: Россия - Новая Зеландия (17 июня), Камерун - Австралия (22 июня), Новая Зеландия - Португалия (24 июня) и финал турнира (2 июля). В 2018 году арена примет семь матчей чемпионата мира.

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