«Рома» объявила о назначении Мончи спортивным директором (фото)
Как сообщает пресс-служба «Ромы», Рамон Родригес Мончи занял должность спортивного директора клуба.
Отмечается, что испанский специалист подписал контракт на четыре года с опцией продления на пятый сезон.
Benvenuto all'#ASRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) 24 апреля 2017 г.
👉https://t.co/QS8UEqMgiq#Monchi pic.twitter.com/AE13jg7hoU
Напомним, ранее Мончи занимал аналогичный пост в «Севилье» с 2000 года, а в марте стало известно о его уходе из клуба.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически