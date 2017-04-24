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«Рома» объявила о назначении Мончи спортивным директором (фото)

Источник:  ФК «Рома»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Ромы», Рамон Родригес Мончи занял должность спортивного директора клуба.

Отмечается, что испанский специалист подписал контракт на четыре года с опцией продления на пятый сезон.

Напомним, ранее Мончи занимал аналогичный пост в «Севилье» с 2000 года, а в марте стало известно о его уходе из клуба.

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