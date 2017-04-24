Президент «Сельты»: Нолито может вернуться в наш клуб

Президент «Сельты» Карлос Моуриньо не исключает возвращения испанского полузащитника Нолито, который минувшим летом перешел в «Манчестер Сити».

«Да, Нолито может вернуться в наш клуб, однако, мы не в состоянии платить его зарплату. Если вы помните, то же самое было и Яго Аспасом, который вернулся из «Ливерпуля», – заявил Моуриньо, слова которого приводит Goal со ссылкой на TVG.

Напомним, игрок сборной Испании выступал за «небесных» с 2013 по 2016 гг.

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек сыграл во всех турнирах за «Сити» 29 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.