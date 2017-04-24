«Зальцбург» стал победителем Юношеской лиги УЕФА

Футболисты австрийского «Зальцбурга» одержал победу над португальской «Бенфикой» в финале Юношеской лиги УЕФА со счетом 2:1.

На 29-й минуте встречи клуб из Лиссабона вышел вперед благодаря голу Жозе Гомеша, замкнувшего головой подачу с правого фланга.

Однако на 72-й минуте нападающий «Зальцбурга» Патсон Дака сравнял счет в матче, а спустя четыре минуты форвард австрийского клуба Александер Шмидт, ударом из пределов штрафной, принес победу своей команде.

«Зальцбург» впервые одержал победу в Юношеской лиге УЕФА. До этого две победы на свой счет записал «Челси», еще одна у испанской «Барселоны».

Напомним, что в нынешнем розыгрыше турнира принимал участие московский ЦСКА, который сумел дойти до 1/4 финала, но уступил «Бенфике» (0:2).

