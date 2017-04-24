«Зальцбург» стал победителем Юношеской лиги УЕФА
Футболисты австрийского «Зальцбурга» одержал победу над португальской «Бенфикой» в финале Юношеской лиги УЕФА со счетом 2:1.
На 29-й минуте встречи клуб из Лиссабона вышел вперед благодаря голу Жозе Гомеша, замкнувшего головой подачу с правого фланга.
Однако на 72-й минуте нападающий «Зальцбурга» Патсон Дака сравнял счет в матче, а спустя четыре минуты форвард австрийского клуба Александер Шмидт, ударом из пределов штрафной, принес победу своей команде.
«Зальцбург» впервые одержал победу в Юношеской лиге УЕФА. До этого две победы на свой счет записал «Челси», еще одна у испанской «Барселоны».
Напомним, что в нынешнем розыгрыше турнира принимал
участие московский ЦСКА, который сумел дойти до 1/4 финала, но уступил
«Бенфике» (0:2).
Матч
Бенфика (мол) - Зальцбург (мол) - 1:2 (1:0)
Голы
Гомес 29 (1:0). Патсон 72 (1:1). Шмидт 76 (1:2).
Судья:
Али Палабийик (Турция)
Место и дата
24 апреля 18:00, Коловрей, Онлайн-трансляция