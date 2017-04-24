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Эмре Джан: «Ливерпуль» глупо сыграл против «Кристал Пэлас, мы разочарованы поражением

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан дал комментарий после поражения от «Кристал Пэлас» в 34-м туре АПЛ (1:2).

«Мы очень разочарованы, потому что должны были побеждать. У нас были шансы на это. Думаю, «Ливерпуль» сыграл очень глупо. Мы хорошо провели тренировочный процесс. Обидно проигрывать, когда ты забиваешь первым. Сейчас нужно забыть об этом и двигаться дальше. Все находится в наших руках.

Если «Ливерпуль» выиграет четыре матча, то попадет в Лигу чемпионов. Это наша цель. Не стоит забывать, что лидеры будут играть между собой, а мы постараемся воспользоваться этой ситуацией», – цитирует хавбека «красных» Sky Sports.

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Матч

Ливерпуль - Кристал Пэлас - 1:2 (1:1)

Голы

Коутиньо 24 (1:0). Бентеке К. 43 (1:1). Бентеке К. 74 (1:2).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клайн (Груич, 84), Ловрен (Арнольд, 79), Лейва, Коутиньо, Вейналдум, Милнер (Морено, 82), Джан, Фирмино, Ориги

Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли, Томкинс, Уорд, Панчон, Таунсенд, Миливоевич, Кабай (Делэйни, 83), Заха (ван Анхолт, 78), Бентеке К. (Кэмпбелл, 88), Шлупп

Предупреждения:

Груич, 89 - Бентеке К., 40; Миливоевич, 60

Место и дата

23 апреля 18:30, Энфилд, Онлайн-трансляция

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