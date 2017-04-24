Эмре Джан: «Ливерпуль» глупо сыграл против «Кристал Пэлас, мы разочарованы поражением

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан дал комментарий после поражения от «Кристал Пэлас» в 34-м туре АПЛ (1:2).

«Мы очень разочарованы, потому что должны были побеждать. У нас были шансы на это. Думаю, «Ливерпуль» сыграл очень глупо. Мы хорошо провели тренировочный процесс. Обидно проигрывать, когда ты забиваешь первым. Сейчас нужно забыть об этом и двигаться дальше. Все находится в наших руках.

Если «Ливерпуль» выиграет четыре матча, то попадет в Лигу чемпионов. Это наша цель. Не стоит забывать, что лидеры будут играть между собой, а мы постараемся воспользоваться этой ситуацией», – цитирует хавбека «красных» Sky Sports.