Аарон Рэмзи: Нас ждет потрясающая концовка сезона, но «Арсенал» к этому готов
Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи оценил возможности своей команды, а также высказался о выходе «пушкарей» в финал Кубка Англии.
Напомним, в полуфинале подопечные Арсена Венгера обыграли «Манчестер Сити» (2:1). Теперь «Арсеналу» предстоит провести матч за трофей против «Челси», который состоится 27 мая.
– С нетерпением ждем финала Кубка Англии, – сказал валлиец клубной пресс-службе. – То же самое, кстати, касается и премьер лиги – у нас есть семь решающих матчей, чтобы занять место в четверке лучших команд АПЛ. Нас ждет потрясающая концовка сезона, но «Арсенал» к этому готов. Мы знаем, на что способны.
«Манчестер Сити» – клуб самого высокого уровня, – продолжает хавбек «пушкарей». – Мы показали невероятный результат, и прошли проверку, – считает полузащитник.
Матч
Арсенал - Манчестер Сити - 2:1 (0:0)
Голы
Агуэро 62 (0:1). Монреаль 72 (1:1). Санчес 101 (2:1).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Паулиста, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 105), Озил (Коклен, 119), Джака, Жиру (Уэлбек, 83), Санчес
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Туре, де Брюйне, Сане, Силва (Стерлинг, 23 Ихеаначо, 106), Фернандиньо (Фернандо, 99), Навас, Агуэро (Делф, 99)
Предупреждения:
Санчес, 25; Джака, 105 - Фернандиньо, 69; де Брюйне, 89; Туре, 103; Делф, 105; Отаменди, 116
Место и дата
23 апреля 17:00, Уэмбли, Текстовая трансляция