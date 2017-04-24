Аарон Рэмзи: Нас ждет потрясающая концовка сезона, но «Арсенал» к этому готов

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи оценил возможности своей команды, а также высказался о выходе «пушкарей» в финал Кубка Англии.

Напомним, в полуфинале подопечные Арсена Венгера обыграли «Манчестер Сити» (2:1). Теперь «Арсеналу» предстоит провести матч за трофей против «Челси», который состоится 27 мая.

– С нетерпением ждем финала Кубка Англии, – сказал валлиец клубной пресс-службе. – То же самое, кстати, касается и премьер лиги – у нас есть семь решающих матчей, чтобы занять место в четверке лучших команд АПЛ. Нас ждет потрясающая концовка сезона, но «Арсенал» к этому готов. Мы знаем, на что способны.

«Манчестер Сити» – клуб самого высокого уровня, – продолжает хавбек «пушкарей». – Мы показали невероятный результат, и прошли проверку, – считает полузащитник.