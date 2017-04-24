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Аарон Рэмзи: Нас ждет потрясающая концовка сезона, но «Арсенал» к этому готов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи оценил возможности своей команды, а также высказался о выходе «пушкарей» в финал Кубка Англии.

Напомним, в полуфинале подопечные Арсена Венгера обыграли «Манчестер Сити» (2:1). Теперь «Арсеналу» предстоит провести матч за трофей против «Челси», который состоится 27 мая.

– С нетерпением ждем финала Кубка Англии, – сказал валлиец клубной пресс-службе. – То же самое, кстати, касается и премьер лиги – у нас есть семь решающих матчей, чтобы занять место в четверке лучших команд АПЛ. Нас ждет потрясающая концовка сезона, но «Арсенал» к этому готов. Мы знаем, на что способны.

«Манчестер Сити» – клуб самого высокого уровня, – продолжает хавбек «пушкарей». – Мы показали невероятный результат, и прошли проверку, – считает полузащитник.

Матч

Арсенал - Манчестер Сити - 2:1 (0:0)

Голы

Агуэро 62 (0:1). Монреаль 72 (1:1). Санчес 101 (2:1).

Состав

Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Паулиста, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 105), Озил (Коклен, 119), Джака, Жиру (Уэлбек, 83), Санчес

Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Туре, де Брюйне, Сане, Силва (Стерлинг, 23 Ихеаначо, 106), Фернандиньо (Фернандо, 99), Навас, Агуэро (Делф, 99)

Предупреждения:

Санчес, 25; Джака, 105 - Фернандиньо, 69; де Брюйне, 89; Туре, 103; Делф, 105; Отаменди, 116

Место и дата

23 апреля 17:00, Уэмбли, Текстовая трансляция

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