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«Ак Барс» сообщил об уходе Варнакова

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Ак Барса, клуб расторг контракт с нападающим Михаилом Варнаковым по обоюдному согласию сторон.

Напомним, игрок в сезоне 2016/17 набрал 23 (10+13) очка в 58 матчах регулярного чемпионата, а также 2 (0+2) очка в 14 играх розыгрыша Кубка Гагарина. 

Хоккеист выступал за казанскую команду с сезона-2013/14. Всего в КХЛ на его счету 203 (170+133) очка в 541 матче.

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