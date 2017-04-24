«Ак Барс» сообщил об уходе Варнакова

Директор «Ак Барса»: Билялетдинов всей душой в «Ак Барсе», и мы готовы ему во всем помогать

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов прокомментировал решение клуба продлить контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым и о переговорах с форвардом Владимиром Ткачевым.