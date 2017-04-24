«Ак Барс» сообщил об уходе Варнакова
Как сообщает пресс-служба «Ак Барса, клуб расторг контракт с нападающим Михаилом Варнаковым по обоюдному согласию сторон.
«Ак Барс» расстался с Варнаковым https://t.co/y3znK5qBvR pic.twitter.com/SRoMtn3icj— ХК "Ак Барс" (@hcakbars) 24 апреля 2017 г.
Напомним, игрок в сезоне 2016/17 набрал 23 (10+13) очка в 58 матчах регулярного чемпионата, а также 2 (0+2) очка в 14 играх розыгрыша Кубка Гагарина.
Хоккеист выступал за казанскую команду с сезона-2013/14. Всего в КХЛ на его счету 203 (170+133) очка в 541 матче.
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