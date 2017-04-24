Сергей Хусаинов: Момент с Акинфеевым? Это красная карточка
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева ошибочно не удалили с поля в матче 24-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:0).
- Акинфеева должны были удалять?
- Было умышленное нарушение правил со стороны вратаря за пределами штрафной площади с целью прервать перспективную атаку. По правилам игры – это красная карточка, удаление.
- Но дали только желтую.
- Исторически, во втором круге РФПЛ судьи вмешиваются в турнирную таблицу. Ведь следом у ЦСКА матчи с «Локомотивом» и «Спартаком». Арбитр, видимо, что-то знает.
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