Сергей Хусаинов: В судейской среде Дзюба неприкасаем

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением, почему нападающего «Зенита» Артема Дзюбу не удалили с поля в матче с «Уралом» (2:0).

- Стычка Емельянова и Дзюбы. Артем первый начал, но с поля не ушел.

- Это отголоски гола. Емельянов обижен, потому что мог помешать Ивановичу. В итоге он продолжает с Дзюбой почешиху. Обоих надо с поля убирать, раз в футбол играть не хотите. Но рефери-то большой, он-то знает, что Емельянов висит на желтой – нате вам по горчичнику. Выглядело так: Артемка, ты плохой мальчик, а ты, Емельянов, давай с поля уходи! Только так могу объяснить судейство Еськова. Фол, так сказать, по просьбам трудящихся.

- Дзюбе не первый раз подобное сходит с рук.

- Потому что в судейской среде он неприкасаем. Но это медвежья услуга. За границей всем до лампочки, кто ты, Дзюба или кто еще. Там удалят и не спросят. Футбольный бог все расставит по своим местам.