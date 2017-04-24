«Интер» запер своих игроков на тренировочной базе из-за безвыигрышной серии

Как сообщает официальный сайт «Интера», руководство миланского клуба приняло решение закрыть команду на тренировочной базе с 25 по 30 апреля в связи с неудачными выступлениями в последних матчах.

Напомним, на данный момент подопечные Стефано Пиоли занимают 7-е место в таблице серии а, набрав 56 баллов. В последний раз «Интер» побеждал 12 марта, разгромив «Аталанту» в 28-м туре (7:1).

30 апреля миланский клуб встретится на домашней арене с «Наполи». Начало встречи – в 21.45 мск.