Вице-президент НХЛ: Возвращение Ковальчука в лигу – сложный момент

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о возможном возвращении нападающего СКА Ильи Ковальчука.

- В ситуации с возвращением Ковальчука существует множество разных правил. Это сложный момент. Не могу ничего сказать по нему, пока он не скажет о желании вернуться в лигу.

То, что он добровольно подписал отказ от выступления в НХЛ, дает «Нью-Джерси» определенные привилегии в его возвращении, - приводит слова Дэйли Sports.yahoo.com.

Может ли Илья Ковальчук вернуться в НХЛ? Реакция Северной Америки

Напомним, Ковальчук в июле 2013 года подписал договор о завершении карьеры в НХЛ и разорвал 12-летний контракт с «Нью-Джерси» на $ 77 млн. Позже он заключил контракт с петербургским СКА, с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

В сезоне-2016/17 форвард провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 78 (32+46) очков. В 18 играх плей-офф Ковальчук заработал 9 (6+3) очков.