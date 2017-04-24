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Вице-президент НХЛ: Возвращение Ковальчука в лигу – сложный момент

Источник:  Yahoo! SportsКомментарии

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о возможном возвращении нападающего СКА Ильи Ковальчука. 

- В ситуации с возвращением Ковальчука существует множество разных правил. Это сложный момент. Не могу ничего сказать по нему, пока он не скажет о желании вернуться в лигу.

То, что он добровольно подписал отказ от выступления в НХЛ, дает «Нью-Джерси» определенные привилегии в его возвращении, - приводит слова Дэйли Sports.yahoo.com.

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Напомним, Ковальчук в июле 2013 года подписал договор о завершении карьеры в НХЛ и разорвал 12-летний контракт с «Нью-Джерси» на $ 77 млн. Позже он заключил контракт с петербургским СКА, с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина. 

В сезоне-2016/17 форвард провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 78 (32+46) очков. В 18 играх плей-офф Ковальчук заработал 9 (6+3) очков.

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