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В чемпионате Украины появится раунд плей-офф

Источник:  XsportКомментарии

Президент УПЛ Владимир Генинсон рассказал о планах спортивной организации на ближайшее время.

«Я остался доволен результатом встречи в «Доме футбола». Все вместе сели, тренеры услышали, какие есть проблемы у руководителей клубов, какие проблемы есть у премьер-лиги. В течении двух ближайших дней (25-26 апреля) будет принят новый формат: 12 команд, 4 круга. То есть, будет два этапа, в каждом по 2 круга. В сравнении с этим сезоном изменения будут. Главное – будет плей-офф, но дайте нам буквально два дня, чтобы мы уже официально это объявили. 

25 апреля мы предложим на рассмотрение все то, что сегодня было наработано, после чего уже будет утверждение. Оба телетранслятора поддерживают такой формат. Тема единого телевизионного пула сегодня не затрагивалась. Главное – сколько денег получат клубы, и какой будет единая картинка. 

Поднимался вопрос об арендованных игроках. Все клубы услышали. Было принято решение, которое вы можете узнать у самих клубов. Также все клубы поддержали идею проведения зимнего сбора для национальной команды, – передает слова Генинсона Хsport.ua.

Напомним, сейчас в чемпионате Украины выступают 12 команд, а лидером текущего сезона является донецкий «Шахтер», набравший 69 очков в 26-ти матчах.

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