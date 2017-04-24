Хоккеисты детских команд «Спартака» и минского «Динамо» подрались после матча (видео)
Хоккеисты детских команд московского «Спартака» и минского «Динамо» подрались после матча на турнире для игроков 2006 года рождения. Об этом сообщает «Лента.ру».
Вот такое недружественное рукопожатие случилось с минчанами после игры 👊🏻 pic.twitter.com/1nEXuCxt73— Спартак Москва (@spartak_hc) 24 апреля 2017 г.
Встреча прошла в Сочи и завершилась победой московского клуба со счетом 4:2.
Во время послематчевого рукопожатия на льду возникла потасовка, в которой приняли участие отдельные хоккеисты обеих команд. Судьям вскоре удалось разнять дерущихся.
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