Хоккеисты детских команд «Спартака» и минского «Динамо» подрались после матча (видео)

Хоккеисты детских команд московского «Спартака» и минского «Динамо» подрались после матча на турнире для игроков 2006 года рождения. Об этом сообщает «Лента.ру».

Вот такое недружественное рукопожатие случилось с минчанами после игры 👊🏻 pic.twitter.com/1nEXuCxt73 — Спартак Москва (@spartak_hc) 24 апреля 2017 г.

Встреча прошла в Сочи и завершилась победой московского клуба со счетом 4:2.

Во время послематчевого рукопожатия на льду возникла потасовка, в которой приняли участие отдельные хоккеисты обеих команд. Судьям вскоре удалось разнять дерущихся.