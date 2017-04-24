Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто1 : 2 ОТВашингтон
Футбол  Пескара0 : 0Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хоккеисты детских команд «Спартака» и минского «Динамо» подрались после матча (видео)

Источник:  Лента.РуКомментарии

Хоккеисты детских команд московского «Спартака» и минского «Динамо» подрались после матча на турнире для игроков 2006 года рождения. Об этом сообщает «Лента.ру».

Встреча прошла в Сочи и завершилась победой московского клуба со счетом 4:2.

Во время послематчевого рукопожатия на льду возникла потасовка, в которой приняли участие отдельные хоккеисты обеих команд. Судьям вскоре удалось разнять дерущихся.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Праздник в Питере, вечный Билл и спаситель «Спартака». События хоккейной неделиПраздник в Питере, вечный Билл и спаситель «Спартака». События хоккейной неделиГлавные события хоккейной недели – в дайджесте «Советского спорта».Экс-защитник «Спартака» Дыбленко подписал контракт с «Нью-Джерси»Российский защитник Ярослав Дыбленко подписал двухлетний контракт новичка с «Нью-Джерси», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.Вадим Епанчинцев: Все домашние матчи проведем на арене ВТБ в Парке легендВадим Епанчинцев: Все домашние матчи проведем на арене ВТБ в Парке легендЕдва вступив в должность, новый главный тренер «Спартака» ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».Вадим Епанчинцев: «Спартак» – родной для меня клубСегодня Вадим Епанчинцев назначен главным тренером «Спартака».Вадим Епанчинцев: «Спартак» начнет подготовку к сезону в Чехии и АвстрииНазначенный главным тренером «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал о плане подготовки команды к новому сезону КХЛ.Алексей Жамнов: Епанчинцев готов к тому, что на него будет оказываться серьезное давлениеГенеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал назначение Вадима Епанчинцева главным тренером команды.Епанцинцев назначен главным тренером «Спартака»«Спартак» объявил о назначении Вадима Епанчинцева новым главным тренером команды.«Спартак» объявил об отставке ЯрушкинаИсполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин завершил работу в основной команде.«Спартак» подписал новый контракт с нападающим ВоронинымНападающий Артем Воронин подписал со «Спартаком» новое соглашение, сообщает пресс-служба клуба.Потайчук и Костюченок войдут в тренерский штаб «Спартака»Андрей Потайчук и Виктор Костюченок станут помощниками Вадима Епанчинцева, который в четверг должен быть объявлен новым главным тренером «Спартака». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.Епанчинцев подтвердил факт ведения переговоров со «Спартаком»Новым главным тренером московского «Спартака» может стать Вадим Епанчинцев.Минское «Динамо» бьет СКА, а «Куньлунь» выносит «Магнитку». Как вам интрига?Минское «Динамо» бьет СКА, а «Куньлунь» выносит «Магнитку». Как вам интрига?Обозреватель «Советского спорта» фантазирует, каким мог бы быть плей-офф КХЛ, будь в нем такая же сумасшедшая интрига, как сейчас в НХЛ.«Спартак» продлил контракт с защитником Провольневым (фото)«Спартак» продлил контракт с защитником Владиславом Провольневым, сообщает официальный твиттер красно-белых.«Спартак» продлил контракт с хоккеистом Ильей Кляузовым«Спартак» продлил контракт с нападающим Ильей Кляузовым, сообщает официальный сайт клуба.Новый сезон в КХЛ стартует 21 августаСезон 2017/2018 в КХЛ начнется 21 августа. Об этом сообщает официальная группа минского «Динамо» Вконтакте.Ярослав Дыбленко: Сезон для «Спартака» получился паршивымЗащитник «Спартака» Ярослав Дыбленко отметил, что вызов в олимпийскую сборную России поможет ему скрасить впечатление от выступления красно-белых в нынешнем сезоне КХЛ.Владислав Провольнев: Хочу остаться в «Спартаке»Защитник Владислав Провольнев заявил, что рассчитывает подписать новый контракт с московским «Спартаком».Канадский украинец из Ярославля. Он вернулся, и СКА стоит его боятьсяКанадский украинец из Ярославля. Он вернулся, и СКА стоит его боятьсяНападающий, который не раз забивал армейцам, был знаком с Уэйном Грецки и набрал много очков в этом сезоне КХЛ.Алексей Жамнов: «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренераПервый вице-президент и генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию о том, что Вадим Епанчинцев, покинувший «Сарыарку», может возглавить «Спартак».Битва за зрителя. Как в России наполнить трибуны?Битва за зрителя. Как в России наполнить трибуны?В редакции «Советского спорта» прошел круглый стол на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны»?
Теннис
Сборная России попадет в Мировую группу Кубка Федерации в случае увеличения числа команд
Футбол
Александр Бубнов: «Спартак» может затрястись после поражения от «Ростова»
Олимпиада
Адвокат: Решение суда по уголовному делу Родченкова незаконно
Легкая атлетика
Татьяна Чернова: Комментировать решение МОК я не буду, мои дальнейшие действия – суды, CAS
все новости
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика