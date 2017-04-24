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Роберта Винчи: Шарапова не должна была получить wild card на турнире в Штутгарте

Источник:  The Straits TimesКомментарии

Итальянская теннисистка Роберта Винчи рассказала, что против того, чтобы российской спортсменке Марии Шарапова предоставлялись wild card.

Мое личное мнение заключается в том, что я не согласна с тем, что ей предоставили wild card в Риме и на других турнирах. Она отличный игрок, и я не имею ничего против нее лично.Она допустила ошибку. Сейчас она может вернуться, но без всяких wild card. Я знаю, что Шарапова важна для WTA, для тенниса, для всех. Она великий человек и великий чемпион, но это мое мнение, - цитирует Винчи Straits Times.

Напомним, для Шараповой турнир в Германии станет первым после дисквалификации в связи с употреблением допинга. Россиянка получила wild-card соревнования.

Мария Шарапова в первом раунде встретится с итальянкой Робертой Винчи. Победитель встречи сыграет во втором раунде с победителем пары Агнешка Радвански - Екатерина Макарова.

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