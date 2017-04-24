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Брэйден Холтби: «Торонто» заставил нас потратить очень много сил

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби прокомментировал победу своей команды в первом раунде Кубка Стэнли против «Торонто» (4-2).

- Звено Кузнецова выглядело превосходно на протяжении всей серии. Они в каждом матче создавали большое количество голевых моментов, так что я совсем не удивлен, что Маркус Юханнсон в шестой игре забросил две шайбы. Ему долгое время не удавалось забить, но сейчас судьба вознаградила Маркуса за все старания. Их звено стало едва ли не главным фактором, почему мы пробились во второй раунд Кубка Стэнли. Надеюсь, что они продолжат в том же духе с «Питтсбургом».

Хорошо, что мы завершили серию в шестом матче, это дает нам чуть больше времени на отдых, который является бесценным на данном отрезке сезона. «Торонто» заставил нас потратить очень много сил, так что здорово получить небольшую передышку перед следующими сражениями, - сказал вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби официальному сатйу НХЛ.

Напомним, во втором раунде соперником «Вашингтона» станет «Питтсбург», который выбил «Кэпиталз» на этой же стадии плей-офф в прошлом сезоне.

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