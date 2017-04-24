Евгений Кузнецов: Никто не думал, что «Вашингтону» будет легко в серии с «Торонто»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал победу своей команды в первом раунде Кубка Стэнли против «Торонто» (4-2).

- Мы прекрасно знали, что это будет тяжелая серия. - Все в команде ожидали примерно такого развития событий, никто не думал, что «Вашингтону» будет легко. Все команды, которые попадают в плей-офф, изначально являются сильными соперниками. А в матчах на выбывание идет настоящая битва, не имеет значение, на каком месте закончили клубы регулярный чемпионат. Все видели, какой вклад в эту победу внес Джастин Уильямс.

Даже не знаю, в каком из матчей серии мы выглядели наиболее сбалансировано. В каждой встрече с «Торонто» можно выделить как хорошие, так и плохие моменты. Это хоккей, здесь всегда будут взлеты и падения, но важно то, как мы будем реагировать, когда нам забивают гол. Личная статистика в плей-офф отходит на второй план, тут важен результат команды, поэтому о своей игре особенно ничего не могу сказать.

С Никитой Зайцевым удалось только парой слов перекинуться сразу после овертайма, мы хорошо с общаемся с ним и Лео Комаровым. Может быть, получится побольше поговорить после матча, но, конечно, тяжело общаться после таких битв, - сказал нападающий «Вашингтона» в интервью NHL.com/ru.

Напомним, во втором раунде соперником «Вашингтона» станет «Питтсбург», который выбил «Кэпиталз» на этой же стадии плей-офф в прошлом сезоне.