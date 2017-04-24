«Реал» собирается аннулировать красную карточку Рамоса за фол на Месси

Как сообщает AS, мадридский «Реал» намерен добиться аннулирования красной карточки защитника Серхио Рамоса в матче с «Барселоной» (2:3), чтобы задействовать игрока в гостевой игре 34-го тура примеры против «Депортиво».

Согласно источнику, в руководстве «сливочных» считают, что капитан «бланкос» был незаслуженно удален после грубого нарушения.

Напомним, футболист «Реала» бросился в подкат двумя ногами под нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, после чего главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес удалил испанца с поля.

Матч с «Депортиво» команда Зинедина Зидана проведет 26 апреля на выезде.

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