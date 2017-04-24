«Реал» собирается аннулировать красную карточку Рамоса за фол на Месси
Как сообщает AS, мадридский «Реал» намерен добиться аннулирования красной карточки защитника Серхио Рамоса в матче с «Барселоной» (2:3), чтобы задействовать игрока в гостевой игре 34-го тура примеры против «Депортиво».
Согласно источнику, в руководстве «сливочных» считают, что капитан «бланкос» был незаслуженно удален после грубого нарушения.
Напомним, футболист «Реала» бросился в подкат двумя ногами под нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, после чего главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес удалил испанца с поля.
Матч с «Депортиво» команда Зинедина Зидана проведет 26 апреля на выезде.
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Матч
Голы
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90
Удаления:
Рамос, 78 - нет
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция