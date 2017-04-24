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Агент Лукаса Переса: Летом мы поговорим с руководством «Арсенала» о положении моего клиента

Источник:  Goal.comКомментарии

Футбольный агент Родриго Фернандес Лловелле, представляющий интересы форварда «Арсенала» Лукаса Переса, заверил, что его клиент не планирует покидать лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что испанец ведет переговоры о трансфере в «ПСЖ».

«Нет, это неправда. Мы ни с кем не контактируем. У моего клиента еще три года по контракту. Летом мы поговорим с руководством о положении Лукаса, но сейчас мы думаем только об «Арсенале», – сказал агент, слова которого приводит Goal.

Напомним, испанец перешел в английский клуб минувшим летом из «Депортиво». В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел во всех турнирах 22 матча, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.

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