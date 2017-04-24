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«Бавария» предлагает «Арсеналу» за Санчеса 30 млн евро

Источник:  KickerКомментарии

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии.

Как сообщает Kicker, на игрока сборной Чили претендует «Бавария», в стане которой считают, что футболист может стать хорошей парой для форварда Роберта Левандовски.

При этом источник уверяет, что в действующий чемпион бундеслиги рассматривает Санчеса, как замену нападающему сборной Польши, которым интересуется «Реал».

Также сообщается, что «Бавария» готова заплатить за трансфер нападающего «пушкарей» 30 млн евро.

По информации СМИ, на Санчеса также претендуют «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Челси».

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