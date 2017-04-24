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Пикущак вошел в тренерский штаб молодежной команды «Краснодара»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Как сообщает «Матч ТВ», бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак завершил профессиональную карьеру и присоединился к тренерскому штабу молодежной команды «быков».

Напомним, последним клубом 34-летнего игрока является «Заря» из молдавского города Бельцы.

Добавим, что В «Краснодар» футболист перешел в 2009 году из китайского клуба «Бэйцзин Хундэн». Пикущак является автором первого гола «быков» в премьер-лиге, забитого «Спартаку-Нальчику» в марте 2011 года.

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