«Рома» разгромила «Пескару» в 33-м туре чемпионата Италии
Футболисты «Ромы» в матче 33-го тура серии А разгромили на выезде «Пескару» со счетом 4:1.
В составе победителей отметились три полузащитника – Кевин Стротман, Раджа Наингголан, а также Мохамед Салах, оформивший дубль. Единственный мяч хозяев на счету полузащитника Ахмада Бенали, который отличился на 83-й минуте.
Таким образом, команда Лучано Спаллетти, набрав 75 очков, сокращает отрыв от лидирующего «Ювентуса» на 8 баллов. В активе «Пескары» – 14 очков и последнее, 20-е место.
В следующем туре столичный клуб проведет 30 апреля римское дерби против «Лацио», а «Пескара» в тот же день сыграет в гостях с «Кальяри».
Серия А
33-й тур
Матч
Голы
Строотман 44 (0:1). Наингголан 45 (0:2). Салах 48 (0:3). Салах 60 (0:4). Бенали 84 (1:4).
Состав
Пескара: Фьорилло, Бово, Бираги, Зампано, Кода (Форназье, 80), Бенали, Кулибали (Верре, 67), Мемушай, Мунтари (Бруно, 46), Капрари, Баэбек
Рома: Щесны, Манолас, Рюдигер, Фасио, Эмерсон (Жуан, 81), Паредес (Перотти, 83), Наингголан, Строотман, Салах, Эль-Шаарави, Джеко (Гренье, 71)
Предупреждения:
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
24 апреля 21:45, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция