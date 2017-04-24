«Рома» разгромила «Пескару» в 33-м туре чемпионата Италии

Футболисты «Ромы» в матче 33-го тура серии А разгромили на выезде «Пескару» со счетом 4:1.

В составе победителей отметились три полузащитника – Кевин Стротман, Раджа Наингголан, а также Мохамед Салах, оформивший дубль. Единственный мяч хозяев на счету полузащитника Ахмада Бенали, который отличился на 83-й минуте.

Таким образом, команда Лучано Спаллетти, набрав 75 очков, сокращает отрыв от лидирующего «Ювентуса» на 8 баллов. В активе «Пескары» – 14 очков и последнее, 20-е место.

В следующем туре столичный клуб проведет 30 апреля римское дерби против «Лацио», а «Пескара» в тот же день сыграет в гостях с «Кальяри».

Серия А

33-й тур