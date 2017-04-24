Месси выплюнул зуб в перерыве матча с «Реалом» (видео)

Накануне «Барселона» провела гостевой матч против «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 33-м туре испанской примеры.

Подопечные Луиса Энрике обыграли «сливочных» со счетом 3:2. Автором дубля стал нападающий Лионель Месси, который в первом тайме получил удар в лицо от защитника «Реала» Марсело.

Как сообщает The Sun, игрок сборной Аргентины в подтрибунном помещении на пути из раздевалки выплюнул свой зуб. Отмечается, что теперь лидеру сине-гранатовых может потребоваться помощь стоматолога.

Посмотреть видео эпизода можно ЗДЕСЬ.

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