Месси выплюнул зуб в перерыве матча с «Реалом» (видео)
Накануне «Барселона» провела гостевой матч против «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 33-м туре испанской примеры.
Подопечные Луиса Энрике обыграли «сливочных» со счетом 3:2. Автором дубля стал нападающий Лионель Месси, который в первом тайме получил удар в лицо от защитника «Реала» Марсело.
Как сообщает The Sun, игрок сборной Аргентины в подтрибунном помещении на пути из раздевалки выплюнул свой зуб. Отмечается, что теперь лидеру сине-гранатовых может потребоваться помощь стоматолога.
Посмотреть видео эпизода можно ЗДЕСЬ.
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Матч
Голы
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90
Удаления:
Рамос, 78 - нет
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция