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Рауль Гарсия принес победу «Атлетику» над «Эйбаром» в баскском дерби

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Эйбара» в матче 33-го тура испанской примеры проиграли «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:1.

Автором единственного гола стал форвард гостей Рауль Гарсия, который отличился на последней минуте встречи.

Отметим, что хозяева поля играли в меньшинстве с 56-й минуты матча – главный арбитр удалил с поля полузащитника Гонсало Эскаланте.

Таким образом, команда Эрнесто Вальверде продолжает занимать 7-е место в таблице чемпионата страны, набрав 53 очка. «Эйбар» расположился на 6-й строчке. В его активе 50 баллов.

В следующем туре «Атлетик» 27 апреля примет на домашней арене «Бетис», а «Эйбар» сыграет в тот же день на выезде с «Алавесом».

Примера
33-й тур

Матч

Эйбар - Атлетик - 0:1 (0:0)

Голы

Гарсия 90 (0:1).

Состав

Эйбар: Родригес, Рамис, Луна (Жунка, 42), Гальвес, Эскаланте, Инуи (Ривера, 59), Гарсия Д., Капа, Энрих (Гонсалес, 89), Педро Леон, Гарсия К.

Атлетик: Арризабалага, Лапорт, Балензиага, Сан Хосе, Альварес, Итурраспе (Беньят, 63), де Маркос, Гарсия, Адурис (Мерино, 81), Муньяин, Уильямс (Сусаета, 87)

Предупреждения:

Рамис, 28; Ривера, 73; Гальвес, 90 - Сан Хосе, 80; Мерино, 85

Удаления:

Эскаланте, 56 - нет

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

24 апреля 21:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

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