Рауль Гарсия принес победу «Атлетику» над «Эйбаром» в баскском дерби
Футболисты «Эйбара» в матче 33-го тура испанской примеры проиграли «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:1.
Автором единственного гола стал форвард гостей Рауль Гарсия, который отличился на последней минуте встречи.
Отметим, что хозяева поля играли в меньшинстве с 56-й минуты матча – главный арбитр удалил с поля полузащитника Гонсало Эскаланте.
Таким образом, команда Эрнесто Вальверде продолжает занимать 7-е место в таблице чемпионата страны, набрав 53 очка. «Эйбар» расположился на 6-й строчке. В его активе 50 баллов.
В следующем туре «Атлетик» 27 апреля примет на домашней арене «Бетис», а «Эйбар» сыграет в тот же день на выезде с «Алавесом».
Примера
33-й тур
Матч
Голы
Гарсия 90 (0:1).
Состав
Эйбар: Родригес, Рамис, Луна (Жунка, 42), Гальвес, Эскаланте, Инуи (Ривера, 59), Гарсия Д., Капа, Энрих (Гонсалес, 89), Педро Леон, Гарсия К.
Атлетик: Арризабалага, Лапорт, Балензиага, Сан Хосе, Альварес, Итурраспе (Беньят, 63), де Маркос, Гарсия, Адурис (Мерино, 81), Муньяин, Уильямс (Сусаета, 87)
Предупреждения:
Рамис, 28; Ривера, 73; Гальвес, 90 - Сан Хосе, 80; Мерино, 85
Удаления:
Эскаланте, 56 - нет
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
24 апреля 21:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция