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Сборная России, обыграв команду Италии, одержала третью победу на чемпионате Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты сборной России нанесли поражение команде Италии в рамках группового этапа чемпионата Европы U19.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 (25:17, 27:25, 25:17).

Самым результативным игроком в составе коллектива из РФ стал Владислав Спиридонов, набравший 16 очков. Также отметим Максима Сапожникова, который заработал 15 баллов и Станислава Антонова (12 очков).

Следующий матч сборная России проведет 26 апреля против хозяев турнира – команды Венгрии.

Добавим, что победа над Италией стала третьей кряду для подопечных Андрея Ноздрина.

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