Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Уфа
Баскетбол  Фенербахче- : -Панатинаикос
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Урал
Футбол  Челси- : -Саутгемптон
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Карпин принял вызов на игру от Василия Уткина (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Менеджер футбольной команды реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» Валерий Карпин ответил на видеообращение комментатора Василия Уткина.

«Василий, приветствую тебя. Не очень понял твое сегодняшнее видеообращение. Не понял две вещи. Одно – то, что мы встречались пять-шесть дней назад с тобой и ты говорил сам про то что вы поздно к нам обратились и уже не сможете с нами сыграть, но вам очень хочется. Это Первое.

Второе – мы давно друг друга знаем, и ты меня сейчас решил проверить на мужика. Тоже мне не очень понятно. Вот у нас игра 26-го и 28-го. Так что сыграть с вами в эти даты сейчас не получается. Я думаю, мы все равно примем ваше предложение. Сыграем не знаю когда. Может числа 29-го.  С тобой свяжутся. Но если мы выиграем, вдруг, ты тогда должен будешь сказать, что Юран тренирует очень хороших футболистов», – сказал Карпин в своем видеоответе Уткину.

Напомним, ранее Уткин вызвал на игру команду реалити-шоу «Кто хочет стать легионером», заявив следующее: «А сейчас я хочу поговорить с Сергеем Юраном и Валерием Карпиным, которых я знаю много лет. Друзья мои, товарищи, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь последние два месяца. Вы тренируете команду, которой не было и которой скоро не будет. Без роду и племени. Какое прекрасное шоу. Собирайтесь все смотреть. Сергей Юран тренирует плохих футболистов.

А мы представляем настоящий футбол – московский дворовый футбол. Таких команд, как мы, в Москве тысячи. И мы – одна из совсем не плохих среди них. Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ. Принимайте вызов, если вы мужики. Докажите, что вы настоящая команда. Это шанс для вас, а не для нас»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Уткин собрал футбольный клуб и вызывает Юрана и Карпина на матч. Что происходит?Уткин собрал футбольный клуб и вызывает Юрана и Карпина на матч. Что происходит?Василий Уткин – главный ньюйсмейкер дня.Уткин вызвал на игру команду Карпина и ЮранаКомментатор Василий Уткин вызвал на игру команду реалити-шоу «Кто хочет стать легионером».Уткин решил создать свой футбольный клубФутбольный комментатор Василий Уткин записал видеообращение, в котором заявил о намерении завести футбольную команду.Василий Уткин: На «Краснодар» интересно будет смотреть в начале следующего сезонаКомментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что сейчас происходит в «Краснодаре».Василий Уткин: Не замечаю мысли в игре «Спартака». Лидерство команды характеризует текущий чемпионатКомментатор Василий Уткин не в восторге от качества игры московского «Спартака».Каррера – лучший тренер в истории «Спартака». И мы можем это доказатьКаррера – лучший тренер в истории «Спартака». И мы можем это доказать«Советский спорт» подсчитал, сколько в среднем очков за матч набирал «Спартак» под руководством всех своих тренеров в российской истории.Сергей Юран: Должно случиться что-то невероятное, чтобы «Спартак» не выиграл чемпионатЧемпион России-1999 в составе «Спартака» Сергей Юран считает, что красно-белые уже гарантировали себе победу в чемпионате страны в этом году.Слуцкий будет комментировать матч «Барселона» - «Ювентус», а Карпин – «Реал» - «Бавария»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в прямом эфире будет комментировать ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Ювентус», сообщается пресс-служба «НТВ-Плюс».Евгений Ловчев: ЦСКА – не конкурент в борьбе за золотоЕвгений Ловчев: ЦСКА – не конкурент в борьбе за золотоОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – ничьей в 23-м туре РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» - 0:0.Сергей Юран: Если не в этом году «Спартаку» становиться чемпионом, то я уже не знаю, когдаЧемпион России-1999 в составе «Спартака» Сергей Юран в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита».Василий Уткин: Нойер провел выдающийся матч против «Реала»Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался об игре голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».Василий Уткин: Не считаю, что Черчесов должен уступить своим принципам и пригласить в сборную ДенисоваОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался о ситуации полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова, который перестал получать вызов в сборную России.Геннадий Орлов и Федор Погорелов будут комментировать матч «Спартак» – «Зенит»Стали известны комментаторы матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит». Игру на «Матч ТВ» будут комментировать Геннадий Орлов и Федор Погорелов.Уткин назвал поросенка «Комбарик» (фото)Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин выложил на своей странице в Intagram фотографию с поросенком, которого назвал «Комбарик».Тораль, Эмери, Билич, Карпин, Слуцкий... Кто может заменить Луческу в «Зените»?Тораль, Эмери, Билич, Карпин, Слуцкий... Кто может заменить Луческу в «Зените»?«Советский спорт» приводит несколько специалистов, которые могут встать у руля питерского клуба.Сергей Юран: Пора спрашивать с Луческу за результатСергей Юран: Пора спрашивать с Луческу за результатЭкс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран считает, что «Зенит» на грани провала.Василий Уткин: За «Урал» болеть нельзя, буду поддерживать ТархановаОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин оставил запись на своей странице в Twitter после полуфинального матча Кубка России «Урал» - «Рубин», в котором казанский клуб уступил со счетом 1:2.Экс-подопечный Карпина: Пришел в «Реал», чтобы выиграть место в основе. Зидан может положиться на меняПолузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, который ранее выступал под руководством Валерия Карпина в «Мальорке», оценил свое положение в столичном клубе.Василий Уткин: Сокращение лиги приведет к деградации футбола в странеИзвестный спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о предложениях по реформированию РФПЛ.Василий Уткин: Слова Дзюбы? Умная голова дураку досталасьИзвестный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал заявление нападающего «Зенита» Артема Дзюбы по поводу критики со стороны болельщиков.
Футбол
Пикущак вошел в тренерский штаб молодежной команды «Краснодара»
Футбол
«Бавария» предлагает «Арсеналу» за Санчеса 30 млн евро
Футбол
«Реал» собирается аннулировать красную карточку Рамоса за фол на Месси
Теннис
Роберта Винчи: Шарапова не должна была получить wild card на турнире в Штутгарте
все новости
Сергей Юран
Сергей Юранвсе новости
Василий Уткин
Василий Уткинвсе новости
Валерий Карпин
Валерий Карпинвсе новости