Валерий Карпин принял вызов на игру от Василия Уткина (видео)
Менеджер футбольной команды реалити-шоу «Кто хочет стать
легионером?» Валерий Карпин ответил на видеообращение комментатора Василия
Уткина.
«Василий, приветствую тебя. Не очень понял твое сегодняшнее
видеообращение. Не понял две вещи. Одно – то, что мы встречались пять-шесть дней
назад с тобой и ты говорил сам про то что вы поздно к нам обратились и уже не
сможете с нами сыграть, но вам очень хочется. Это Первое.
Второе – мы давно друг друга знаем, и ты меня сейчас решил проверить на мужика. Тоже мне не очень понятно. Вот у нас игра 26-го и 28-го. Так что сыграть с вами в эти даты сейчас не получается. Я думаю, мы все равно примем ваше предложение. Сыграем не знаю когда. Может числа 29-го. С тобой свяжутся. Но если мы выиграем, вдруг, ты тогда должен будешь сказать, что Юран тренирует очень хороших футболистов», – сказал Карпин в своем видеоответе Уткину.
Напомним, ранее Уткин вызвал на игру команду реалити-шоу
«Кто хочет стать легионером», заявив следующее: «А сейчас я хочу поговорить с
Сергеем Юраном и Валерием Карпиным, которых я знаю много лет. Друзья мои,
товарищи, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь последние два месяца. Вы
тренируете команду, которой не было и которой скоро не будет. Без роду и
племени. Какое прекрасное шоу. Собирайтесь все смотреть. Сергей Юран тренирует
плохих футболистов.
А мы представляем настоящий футбол – московский дворовый
футбол. Таких команд, как мы, в Москве тысячи. И мы – одна из совсем не плохих
среди них. Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ. Принимайте вызов, если вы
мужики. Докажите, что вы настоящая команда. Это шанс для вас, а не для нас»