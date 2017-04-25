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Александр Зинченко – о Месси: Я рад, что смогу рассказать внукам о его игре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник ПСВ Александр Зинченко восхитился игрой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Напомним, что в воскресном матче примеры с «Реалом» (3:2) аргентинец сделал дубль, доведя число своих голов за каталонский клуб до 500.

– Я рад, что мы можем видеть как играет этот «человек», я рад, что смогу рассказать внукам о его игре и каким он был! Лучший игрок в истории футбола, – написал украинский футболист в своем инстаграме.

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