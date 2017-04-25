«Ньюксал» досрочно вышел в АПЛ, разгромив на своем поле «Престон»
В матче 44-го тура чемпионшипа «Ньюксл Юнайтед» на своем
поле разгромил «Престон» со счетом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Айосе Перес и по разу
отметились Кристиан Атсу и Мэтт Ротчи, реализовавший пенальти, а у гостей
единственный мяч забил Джордан Хаджил.
Стоит отметить, что «Престон» доигрывал матч в меньшинстве,
прямую красную карточку получил полузащитник Пол Галлахер.
«Ньюксал» за два тура до конца турнира набрал 88 очков и обеспечил себе прямую путевку в АПЛ на следующий сезон со второго места в таблице, а «Престон» расположился на 11-й строчке, имея в активе 61 балл.
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Стоит отметить, что в прошлом туре «Брайтон», набравший 92
очка, обеспечил себе выход в английскую премьер-лигу с первого места.
В следующем туре подопечные Рафаэля Бенитеса 28 апреля на выезде сыграют с «Кардиффом», а команда из графства Ланкашир на следующий день примет «Ротерхэм».