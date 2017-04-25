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Объявлен состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат Европы

Источник:  Федерация спортивной борьбы РоссииКомментарии

Федерация спортивной борьбы России на своем официальном сайте объявила состав сборной России на чемпионат Европы по вольной борьбе.

До 57 кг – Заур Угуев
До 61 кг – Ахмед Чакаев – бронзовый призер ЧМ-2016
До 65 кг – Ильяс Бекбулатов – призер чемпионатов Европы (2013, 2015)
До 70 кг – Исраил Касумов – призер чемпионата Европы-2016
До 74 кг – Ахмед Гаджимагомедов
До 86 кг – Даурен Куруглиев
До 97 кг – Анзор Болтукаев – чемпион Европы-2016, бронзовый призер ЧМ-2013
До 125 кг – Алан Хугаев – призер чемпионата Европы-2014

Напомним, чемпионат Европы пройдет со 2 по 7 мая в сербском городе Нови-Сад. 

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