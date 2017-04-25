Объявлен состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат Европы

Федерация спортивной борьбы России на своем официальном сайте объявила состав сборной России на чемпионат Европы по вольной борьбе.

До 57 кг – Заур Угуев

До 61 кг – Ахмед Чакаев – бронзовый призер ЧМ-2016

До 65 кг – Ильяс Бекбулатов – призер чемпионатов Европы (2013, 2015)

До 70 кг – Исраил Касумов – призер чемпионата Европы-2016

До 74 кг – Ахмед Гаджимагомедов

До 86 кг – Даурен Куруглиев

До 97 кг – Анзор Болтукаев – чемпион Европы-2016, бронзовый призер ЧМ-2013

До 125 кг – Алан Хугаев – призер чемпионата Европы-2014

Напомним, чемпионат Европы пройдет со 2 по 7 мая в сербском городе Нови-Сад.