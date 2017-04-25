«Пескара» досрочно вылетела в серию Б, уступив дома «Роме»
Футбольный клуб «Пескара», уступивший «Роме» (1:4) в матче
33-го тура чемпионата Италии, лишился шансов на сохранение прописки в серии А.
За пять туров до конца чемпионата «дельфины» набрали всего
14 очков, занимают 20-е место в турнирной таблице и отстают от «Эмполи»,
идущего 17-м, на 15 очков.
В текущем сезоне команда Зденека Земана одержала всего две
победы, восемь раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.
Напомним, «Пескара» вышла в серию А минувшим летом, заняв четвертое место по итогам розыгрыша серии Б, но затем одолев всех соперников в плей-офф.
Матч
Голы
Строотман 44 (0:1). Наингголан 45 (0:2). Салах 48 (0:3). Салах 60 (0:4). Бенали 84 (1:4).
Состав
Пескара: Фьорилло, Бово, Бираги, Зампано, Кода (Форназье, 80), Бенали, Кулибали (Верре, 67), Мемушай, Мунтари (Бруно, 46), Капрари, Баэбек
Рома: Щесны, Манолас, Рюдигер, Фасио, Эмерсон (Жуан, 81), Паредес (Перотти, 83), Наингголан, Строотман, Салах, Эль-Шаарави, Джеко (Гренье, 71)
Предупреждения:
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
24 апреля 21:45, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция