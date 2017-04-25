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«Пескара» досрочно вылетела в серию Б, уступив дома «Роме»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный клуб «Пескара», уступивший «Роме» (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Италии, лишился шансов на сохранение прописки в серии А.

За пять туров до конца чемпионата «дельфины» набрали всего 14 очков, занимают 20-е место в турнирной таблице и отстают от «Эмполи», идущего 17-м, на 15 очков.

В текущем сезоне команда Зденека Земана одержала всего две победы, восемь раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.

Напомним, «Пескара» вышла в серию А минувшим летом, заняв четвертое место по итогам розыгрыша серии Б, но затем одолев всех соперников в плей-офф.

Матч

Пескара - Рома - 1:4 (0:2)

Голы

Строотман 44 (0:1). Наингголан 45 (0:2). Салах 48 (0:3). Салах 60 (0:4). Бенали 84 (1:4).

Состав

Пескара: Фьорилло, Бово, Бираги, Зампано, Кода (Форназье, 80), Бенали, Кулибали (Верре, 67), Мемушай, Мунтари (Бруно, 46), Капрари, Баэбек

Рома: Щесны, Манолас, Рюдигер, Фасио, Эмерсон (Жуан, 81), Паредес (Перотти, 83), Наингголан, Строотман, Салах, Эль-Шаарави, Джеко (Гренье, 71)

Предупреждения:

Бираги, 37; Мунтари, 40 - нет

Судья:

Массимилиано Иррати (Италия)

Место и дата

24 апреля 21:45, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция

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