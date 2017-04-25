«Пескара» досрочно вылетела в серию Б, уступив дома «Роме»

Футбольный клуб «Пескара», уступивший «Роме» (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Италии, лишился шансов на сохранение прописки в серии А.

За пять туров до конца чемпионата «дельфины» набрали всего 14 очков, занимают 20-е место в турнирной таблице и отстают от «Эмполи», идущего 17-м, на 15 очков.

В текущем сезоне команда Зденека Земана одержала всего две победы, восемь раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.

Напомним, «Пескара» вышла в серию А минувшим летом, заняв четвертое место по итогам розыгрыша серии Б, но затем одолев всех соперников в плей-офф.