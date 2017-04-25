Ван Боммел назначен тренером юношеской команды ПСВ
Бывший футболист, экс-капитан сборной Голландии Марк ван
Боммел назначен тренером команды ПСВ U-19, сообщает официальный сайт команды
из Эйндховена.
Детали контракта 40-летнего специалиста с командой не разглашаются.
⚽️ @MarkvanBommel6 is komend seizoen de trainer van PSV O19. Gefeliciteerd Mark!— PSV (@PSV) 24 апреля 2017 г.
Meer info: https://t.co/mOQ952OeT3 pic.twitter.com/ZwErHnT2Tq
Стоит отметить, что помимо работы с юношами ПСВ, ван
Боммел продолжит выполнять обязанности ассистента Берта ван Марвейка в сборной
Саудовской Аравии до чемпионата мира-2018.
Напомним, Марк играл за ПСВ в качестве футболиста с 1999 по
2005 год, а также в сезоне-2012/13. В составе клуба он четыре раза становился
чемпионат страны. Также он выступал за «Фортуну», «Барселону», «Баварию», «Милан».