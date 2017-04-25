Алексей Лунин: Доволен игрой своих подопечных
Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин
прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 25-го тура молодежного
первенства России.
«Приятно соревноваться с соперником, который стремится
играть в комбинационный футбол.
Перед матчем мы говорили ребятам: в понедельник встретятся
команды, любящие владеть мячом. Посмотрим, кто кого переиграет... Свою игру
построили на скоростных атаках.
Наша задача заключалась в том, чтобы преодолевать середину
поля максимально быстро, так как «Урал» медленно возвращается в оборону.
Заметили это, посмотрев предыдущие матчи екатеринбуржцев.
У нас сегодня было много моментов, могли забить еще несколько голов. В любом случае доволен игрой своих подопечных», - приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака».
Матч
Спартак (мол) - Урал (мол) - 4:1 (0:0)
Состав
Спартак (мол): Аверкиев, Рассказов, Феофилактов, Красильниченко, Мамин, Володкин, Ломовицкий, Бабаев, Сакала, Руденко, Самбу
Урал (мол): Арапов, Панков, Кочнев, Горин, Боровков, Валиахметов, Голубцов, Подоксёнов, Муромский, Юсупов, Бугуи
Место и дата
24 апреля 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция