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Алексей Лунин: Доволен игрой своих подопечных

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 25-го тура молодежного первенства России.

«Приятно соревноваться с соперником, который стремится играть в комбинационный футбол.

Перед матчем мы говорили ребятам: в понедельник встретятся команды, любящие владеть мячом. Посмотрим, кто кого переиграет... Свою игру построили на скоростных атаках.

Наша задача заключалась в том, чтобы преодолевать середину поля максимально быстро, так как «Урал» медленно возвращается в оборону. Заметили это, посмотрев предыдущие матчи екатеринбуржцев.

У нас сегодня было много моментов, могли забить еще несколько голов. В любом случае доволен игрой своих подопечных», - приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака».

Матч

Спартак (мол) - Урал (мол) - 4:1 (0:0)

Состав

Спартак (мол): Аверкиев, Рассказов, Феофилактов, Красильниченко, Мамин, Володкин, Ломовицкий, Бабаев, Сакала, Руденко, Самбу

Урал (мол): Арапов, Панков, Кочнев, Горин, Боровков, Валиахметов, Голубцов, Подоксёнов, Муромский, Юсупов, Бугуи

Место и дата

24 апреля 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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