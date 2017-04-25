Алексей Лунин: Доволен игрой своих подопечных

Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 25-го тура молодежного первенства России.

«Приятно соревноваться с соперником, который стремится играть в комбинационный футбол.

Перед матчем мы говорили ребятам: в понедельник встретятся команды, любящие владеть мячом. Посмотрим, кто кого переиграет... Свою игру построили на скоростных атаках.

Наша задача заключалась в том, чтобы преодолевать середину поля максимально быстро, так как «Урал» медленно возвращается в оборону. Заметили это, посмотрев предыдущие матчи екатеринбуржцев.

У нас сегодня было много моментов, могли забить еще несколько голов. В любом случае доволен игрой своих подопечных», - приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака».