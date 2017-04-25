Ветераны «Спартака» провели в Санкт-Петербурге матч памяти Владимира Казаченка

Ветераны московского «Спартака» провели в Санкт-Петербурге матч памяти Владимира Казаченка, сообщает официальный сайт красно-белых.

Соперником столичной команды стал местный «Ижорец-ИНКОН». Встреча завершилась вничью — 6:6.

По два мяча у спартаковцев забили Шавло и Юран, по одному — Хидиятуллин и Кечинов. Кроме них, за ветеранов «Спартака» выступали: Енгуразов, Мамедов, Вл. Букиевский, Поздняков, Морозов, Хлестов, Гаврилов, Шмаров, Романцев и Кокорев.

Напомним, Владимир Казаченок скончался 26 марта на 65-м году жизни.

Казаченок занимал пост директора футбольной академии «Зенита», возглавлял сборную Петербурга на турнире среди футболистов до 17 лет - Мемориале Гранаткина. В качестве главного тренера он работал в «Химках», «Смене-Зенит», «Динамо СПб» и «Светогорце» и эстонском «Калеве».

Свою игровую карьеру Казаченок провел в «Зените» (1971-1975, 1979-1983) и московском «Динамо» (1976-1978). В составе петербургского клуба нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата СССР (1980), вместе с бело-голубыми стал обладателем Кубка СССР (1977).