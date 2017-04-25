Александр Волков: Папа отвел меня в ДЮСШ ЦСКА, когда мне еще не исполнилось шести лет

Защитник «молодежки» ЦСКА Александр Волков рассказал о том, как оказался в армейском клубе.

– Как ты оказался в футболе?

– В детстве у меня была аллергия, и врачи посоветовали заняться спортом. Папа отвел меня в ДЮСШ ЦСКА, когда мне еще не исполнилось шести лет. Кстати, отец выбрал красно-синих, потому что сам является страстным поклонником армейцев.

– Помнишь ли своего первого тренера?

– Андрей Марьянович Плахетко. Вообще, за все годы выступлений за нашу школу мне удалось поработать под руководством очень хороших специалистов: Романа Христича, Максима Бокова, Андрея Аксёнова, Евгения Варламова. Сейчас могу сказать им большое спасибо. Все, что они говорили нам в ДЮСШ про большой футбол, оказывается правдой.

– Прошлой осенью ты плавно перешел из ДЮСШ ЦСКА в армейскую «молодежку».

– Да, меня стали сначала привлекать к тренировкам и матчам Юношеской лиги УЕФА, а потом Александр Гришин окончательно забрал меня в свою команду. Здесь совсем другой уровень, иные скорости и нагрузки. Я ощутил это на сборах, где тренеры предъявили нам высочайшие требования. Но, может, именно это позволяет нам лидировать в турнирной таблице и быть сильнее оппонентов?