Андерсон, Кольяно и Райан претендуют на «Билл Мастертон Трофи»

Национальная хоккейная лига назвала трех претендентов на престижную награду «Билл Мастертон Трофи».

Этот приз ежегодно вручается хоккеистам НХЛ, проявившим высокое спортивное мастерство и доказавшим верность хоккею. Обладателя трофея выбирают члены Ассоциации журналистов по итогам очередного регулярного чемпионата.

Трофей был учреждён в 1968 году в честь Уильяма Мастертона, бывшего игрока «Миннесоты». Российские игроки пока ни разу не становились лауреатами данной премии.

В число номинантов попали:

35-летний голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон. В октябре минувшего года Андерсон покинул команду, чтобы провести время с женой, которая борется с редкой формой рака. Но через некоторое время Крэйг вернулся в команду, так как основной голкипер «Сенаторз» Эндрю Хаммонд получил травму. Андерсон помог «Оттаве» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли.

29-летний форвард «Анахайма» Эндрю Кольяно, который является лидером среди действующих хоккеистов по числу игр кряду (833), его серия все еще продолжается, за свою десятилетнюю карьеру Коглиано не пропустил ни одной игры. Эндрю также является четырехкратным номинантом на этот приз.

30-летний нападающий «Каролины» Дерек Райан, который прошел путь от университетской команды, через младшие серии, до штатного игрока команды НХЛ.

