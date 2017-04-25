Александр Сапета: «Уралу» нужно отбирать очки у «Спартака»

Экс-полузащитник «Урала», ныне игрок «Динамо» Александр Сапета поделился ожиданиями от предстоящего матча екатеринбуржцев с московским «Спартаком» в 25-м туре чемпионата России.

«Буду болеть за «Урал». Сейчас встречался с ребятами из команды, им нужно отбирать очки у «Спартака». Думаю, что «Урал» не выйдет против «Спартака» с дрожащими коленками. «Урал» в любом составе будет биться. Все видели, как игроки проявили характер в матче с «Зенитом»», - заявил Сапета в интервью «Спорт FM».

Напомним, матч «Спартак» - «Урал» состоится сегодня, 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.