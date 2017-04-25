Александр Сапета: «Уралу» нужно отбирать очки у «Спартака»
Экс-полузащитник «Урала», ныне игрок «Динамо» Александр
Сапета поделился ожиданиями от предстоящего матча екатеринбуржцев с московским «Спартаком»
в 25-м туре чемпионата России.
«Буду болеть за «Урал». Сейчас встречался с ребятами из
команды, им нужно отбирать очки у «Спартака». Думаю, что «Урал» не выйдет
против «Спартака» с дрожащими коленками. «Урал» в любом составе будет биться.
Все видели, как игроки проявили характер в матче с «Зенитом»», - заявил Сапета
в интервью «Спорт FM».
Напомним, матч «Спартак» - «Урал» состоится сегодня, 25
апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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