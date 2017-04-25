Рафаэль Бенитес: Рад, что мы добились цели и вернулись в АПЛ

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес прокомментировал возвращение команды в английскую премьер-лигу.

«Я очень рад тому, что смог помочь «Ньюкаслу» вернуться в АПЛ. Поздравляю своих помощников, а также болельщиков, город и каждого, кто имеет отношение к этому успеху.

Это был долгий сезон, несмотря на это, наши игроки фантастически проявили себя. С самого начала сезона мы много работали для достижения именно этой цели.

Все говорили, что мы должны легко выиграть чемпионшип, но все видели, что здесь собраны опытные команды. Нам приходилось бороться за очки в каждом туре и в итоге мы добились цели и вернулись в АПЛ», — приводит слова Бенитеса Sky Sports.

Напомним, «Ньюкасл» в матче 44-го тура чемпионшипа разгромил «Престен» (4:1) и с 88-ю очками гарантировал себе выход в АПЛ со второй строчки турнирной таблицы.