Шарапова может получить wild card в квалификацию «Ролан Гаррос»

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Роберта Винчи: Шарапова не должна была получить wild card на турнире в Штутгарте Итальянская теннисистка Роберта Винчи рассказала, что против того, чтобы российской спортсменке Марии Шарапова предоставлялись wild card.

«Она хотя бы не похожа на мужчину!» Мария Шарапова возвращается на корт Пока в английской прессе продолжается травля Марии Шараповой, болельщики в комментариях поддерживают российскую теннисистку.

Английские СМИ: Шарапова принимала по 3-4 таблетки мельдония перед матчами Daily Mail утверждает, что Мария Шарапова принимала по две таблетки мельдония за час до каждого матча, а перед важными играми эта дозировка увеличивалась до трех-четырех таблеток.

Шарапова в первом раунде турнира в Штутгарте встретится с Винчи Определилась сетка международного теннисного турнира в Штутгарте.

Елена Веснина: Глупо не приглашать Шарапову на турниры Елена Веснина прокомментировала заявление экс-второй ракетки мира Агнешки Радвански по поводу Марии Шараповой.

Агент Шараповой: Радванска и Возняцки проявляют смекалку, выступая против участия Марии на «Ролан Гаррос» Агент российской теннисистки Марии Шараповой Макс Айзенбад считает, что для теннисисток «второго плана» «Ролан Гаррос» является последним шансом на победу в турнире Большого шлема.

Агнешка Радванска: Шарапова пока не получила wild card на Roland Garros и Уимблдон, так и должно остаться Восьмая ракетка мира Агнешка Радванска высказалась против предоставления российской теннисистке Марии Шараповой wild card на турнирах «Большого шлема» Roland Garros и Уимблдоне.

Борис Беккер: Шараповой стоит быть более дружелюбной по отношению к соперницам Экс-первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал возвращение в WTA-тур Марии Шараповой.

Решение по допуску Шараповой на «Ролан Гаррос» будет принято 15 мая Федерация тенниса Франции (FFT) примет решение о допуске россиянки Марии Шараповой к участию в «Ролан Гаррос» 15 мая.

16 лет Шараповой. Вспомним карьеру звездной именинницы Сегодня Марии Шараповой исполнилось 30 лет. Из них последние 16 она выступает в профессиональном туре.

ОКР представил видео в честь дня рождения Шараповой Олимпийский комитет России оригинальным образом поздравил российскую теннисистку Марию Шарапову с 30-летием, сообщает «RT на русском».

Анастасия Павлюченкова: Шарапову поздравили еще три дня назад Второй номер сборной России в матче Кубка Федерации против Бельгии Анастасия Павлюченкова рассказала о том, как девушки из нашей команды поздравили Марию Шарапову с 30-летием.

Девушка дня. Мария Шарапова

Шарапова: Когда летишь «Аэрофлотом» возле туалета, вспоминаешь, откуда ты родом За неделю до возвращения на корт и накануне 30-летия Мария Шарапова дала интервью журналу Times.

Мария Шарапова: Глупо ставить под вопрос мои достижения из-за мельдония Российская теннисистка Мария Шарапова не считает, что дисквалификация за применение мельдония отразилась на ее репутации.

Мария Шарапова: Если игроки продолжат критиковать меня, это будет некорректно Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на комментарии других игроков, которые считают, что турнирам не следует предоставлять ей wild card.

Когда гаснет свет... Шарапова против Уильямс и еще 6 необычных теннисных матчей «Советский спорт» собрал самые удивительные выставочные матчи мирового тенниса.

Владелец турнира в Мадриде был против предоставления уайлд-кард Шараповой Владелец теннисного турнира в Мадриде Ион Цириак заявил, что выступал против предоставления уайлд-кард на участие в соревнованиях отстраненной за употребление запрещенных препаратов российской теннисистке Марии Шараповой.

Каролин Возняцки: Возвращение Шараповой в апреле - это нечестно Датская теннисистка Каролин Возняцки прокомментировала будущее возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, Мария должна понести более строгое наказание.