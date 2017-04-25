Шарапова может получить wild card в квалификацию «Ролан Гаррос»
Организаторы «Ролан Гаррос» намерены предоставить wild card Марии
Шараповой квалификацию турнира, сообщает The Telegraph.
По информации издания, в марте состоялась встреча российской
спортсменки и главы Федерации тенниса Франции Бернара Джудичелли. В ходе
встречи стороны обсуждали возможность получения Шараповой wild card в основную
сетку турнира или же в квалификацию.
Напомним, Шарапова вернется после дисквалификации на турнире в Штутгарте на следующей неделе и проведет свой первый матч в среду.
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