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Шарапова может получить wild card в квалификацию «Ролан Гаррос»

Источник:  The TelegraphКомментарии

Организаторы «Ролан Гаррос» намерены предоставить wild card Марии Шараповой квалификацию турнира, сообщает The Telegraph.

По информации издания, в марте состоялась встреча российской спортсменки и главы Федерации тенниса Франции Бернара Джудичелли. В ходе встречи стороны обсуждали возможность получения Шараповой wild card в основную сетку турнира или же в квалификацию.

Напомним, Шарапова вернется после дисквалификации на турнире в Штутгарте на следующей неделе и проведет свой первый матч в среду. 

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