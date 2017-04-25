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Роналдо: Ибра, желаю тебе скорейшего восстановления

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо поддержал нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, который получил тяжелую травму колена.

«Ибра, желаю тебе скорейшего восстановления, чтобы ты вернулся и стал еще сильнее. У тебя есть моя поддержка, уважение и восхищение. Чтобы преодолевать такие невзгоды, нужен настоящий дух война», - написал Роналдо в инстаграме.

Напомним, На последних секундах основного времени матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта»  Златан получил повреждение. На дополнительное время он выйти не смог, его заменил Антони Марсьяль.

Шведскому форварду диагностировали разрыв передней и задней крестообразной связки правой ноги. На восстановление такой травмы потребуется не менее восьми месяцев. 

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