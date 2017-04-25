Роналдо: Ибра, желаю тебе скорейшего восстановления

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо поддержал нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, который получил тяжелую травму колена.

«Ибра, желаю тебе скорейшего восстановления, чтобы ты вернулся и стал еще сильнее. У тебя есть моя поддержка, уважение и восхищение. Чтобы преодолевать такие невзгоды, нужен настоящий дух война», - написал Роналдо в инстаграме.

Ibra, meu pensamento positivo pra que você tenha uma boa recuperação, e volte ainda mais forte como deseja. A força ta na nossa vontade! Você tem o meu apoio, respeito e admiração por encarar a lesão com esse espírito guerreiro de superação às adversidades. Abs! Публикация от Ronaldo (@ronaldo) Апр 24 2017 в 12:57 PDT

Напомним, На последних секундах основного времени матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» Златан получил повреждение. На дополнительное время он выйти не смог, его заменил Антони Марсьяль.

Шведскому форварду диагностировали разрыв передней и задней крестообразной связки правой ноги. На восстановление такой травмы потребуется не менее восьми месяцев.