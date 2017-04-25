РФПЛ. 25-й тур. «Спартак» примет «Урал», «Ростов» – «Уфа» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 25-го тура чемпионата России по футболу.
Чемпионат России
25-й тур
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
26 апреля 17:00, Газовик, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
26 апреля 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
26 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
26 апреля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
27 апреля 17:00, Звезда, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
27 апреля 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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