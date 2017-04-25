«Ростов» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В рамках 25-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Уфой».

Встреча пройдет на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«Ростов» с 36-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Уфа» расположилась на девятой строчке, имея в активе 33 балла.

Напомним, команды уже встречались в минувшем году в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась нулевой ничьей.