«Ростов» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В рамках 25-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Уфой».
Встреча пройдет на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону
и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
«Ростов» с 36-ю очками занимает пятое место в турнирной
таблице, а «Уфа» расположилась на девятой строчке, имея в активе 33 балла.
Напомним, команды уже встречались в минувшем году в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась нулевой ничьей.
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
25 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
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