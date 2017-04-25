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«Спартак» – «Урал». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках 25-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с «Уралом».

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«Спартак» с 54 очками лидирует в турнирной таблице, а «Урал» расположилась на десятой строчке, имея в активе 29 баллов.

Напомним, команды уже встречались в минувшем году в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой команды Массимо Карреры со счетом 1:0.

Матч

Спартак - Урал

Место и дата

25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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