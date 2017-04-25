«Баскония» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 22:00 (мск)
В рамках третьего матча четвертьфинальной серии Евролиги
ЦСКА сыграет с «Басконией».
Встреча пройдет в Витории и начнется в 22:00 по московскому
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Счет в серии до трех побед составляет 2-0 в пользу армейцев. В первом матче подопечные Димитриса Итудиса одержали победу со счетом 98:80, а во втором – 84:82.
Матч
Место и дата
25 апреля 22:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически