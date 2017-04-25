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«Баскония» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 22:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках третьего матча четвертьфинальной серии Евролиги ЦСКА сыграет с «Басконией».

Встреча пройдет в Витории и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Счет в серии до трех побед составляет 2-0 в пользу армейцев. В первом матче подопечные Димитриса Итудиса одержали победу со счетом 98:80, а во втором – 84:82.

Матч

Баскония - ЦСКА

Место и дата

25 апреля 22:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция

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